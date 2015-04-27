"تعويذات الحظ" جديد Robert Wan

أطلقت علامة Robert Wan مجموعة جديدة من الأساور العملية الأنيقة تحت اسم "تعويذات الحظ" Charms Collection والتي تتزين بلآلئ ملونة وجميلة، كما تضم الحروف العربية لتضفي لمسة شخصية جميلة لكل سوار.

وقد أستلهمت مجموعة "روبرت وان" Robert Wan "تعويذات الحظ" Charms Collection من الجمال الفطري، أشكال الخط وغنائية الحروف العربية. وكل تعويذة موضوعة في قالب من الذهب عيار 18 قيراطا ومتوفرة من الذهب الأصفر والأبيض والوردي. ويمكنك الحصول على استشارة خاصة عند زيارتك لـ Robert Wan Pearl Bar لتختاري اللؤلؤة المناسبة لصفاتك الشخصية، وهذا ما يجعل سوارك شيئاً شخصياً تحملينه في معصمك، بالإضافة إلى كونه هدية مثالية لمن تحبين مهما كانت المناسبة.

تتوافر أساور "تعويذات الحظ" Charms Collections من Robert Wan حصرياً في متاجر Harvey Nichols، وإليك بعض نماذجها.