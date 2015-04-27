سلمى حايك: أناقة يُحتذى بها

تزين النجمة سلمى حايك السجادة الحمراء في كل ظهور لها، فحضورها يطغى بأناقة على كل حفل تحضره، حيث تكون متألقة بإطلالات أنيقة ومتناسقة، وفي السطور التالية نقدم لك 3 خطوات لتتبعيها وتتألقي بطريقة الممثلة الأنيقة في إطلالاتك:

1. ارتدي ما يناسب شكل جسمك

تولي سلمى حايك شكل جسمها اهتماماً بالغاً، فهي تتمتع بجسم رائع بشكل الساعة الرملية، وتحرص على أن ترتدي ما يناسبها في كل إطلالة لها، حيث ترتدي الأحزمة والتصاميم الأنيقة التي تحدد خصرها النجيل وتعطيها لوكاً متناسقاً.

2. كوني جريئة في اختياراتك

تظهر النجمة جرأة مبهرة في اختياراتها كل مرة، وعلى الرغم من أنها تعشق الإطلالات الأنثوية الأنيقة، إلا أنها تظهر من فترة لأخرى بإطلالة عصرية تجدد بها إطلالتها سواء بلون مختلف أو بتصميم لم تظهر به سابقاً.

3. لا تهملي الإكسسوارات

لا تكتمل الإطلالات على السجادة الحمراء بدون الإكسسوارات، ويبدو أن سلمى حايك تفهم ذلك تماماً فتظهر في بعض إطلالاتها بإكسسوار مميز يزين شعرها أو حقيبة براقة تضيء إطلالتها، ولتحاكي إطلالة سلمى حايك ننصحك بأن تكوني جريئة ومتجددة في اختيار إكسسواراتك في كل مرة.

اتبعي الخطوات السابقة لتتألقي على طريقة سلمى حايك بأجمل الإطلالات.