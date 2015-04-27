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إطلالة الأميرات بتصاميم جورج حبيقة لربيع وصيف 2015

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إطلالة الأميرات بتصاميم جورج حبيقة لربيع وصيف 2015 إطلالة الأميرات بتصاميم جورج حبيقة لربيع وصيف 2015

الإثنين 27-04-2015 15:30

يتمتع المصمم اللبناني جورج حبيقة بلمسة أنيقة يظهرها من خلال تصاميمه الراقية في كل موسم، وقد أبدع المصمم في مجموعة الملابس الجاهزة لربيع وصيف 2015، حيث قدم مجموعة جميلة من التصاميم الأنيقة التي تناسب إطلالة الأميرات.

احتوت هذه المجموعة على العديد من فساتين الكوكتيل الجميلة بتصاميم ناعمة وأنيقة، بالإضافة للعديد من فساتين السهرات الساحرة التي تزينت بتفاصيل جميلة كالورود الربيعية الملونة التي ظهرت في بعض الفساتين والرداء القصير الذي أضفى لمسة عصرية جميلة للبعض الآخر، ولا يمكن أن ننسى الفساتين الملكية التي تمتعت بتنانير فضفاضة تعطي من ترتديها إطلالة الأميرات المبهرة.

أعجبنا بالروح الربيعية المنعشة التي طغت على تصاميم هذه المجموعة ابتداء بالألوان الأنيقة التي تنوعت بين الأبيض والزهري والبرتقالي والأسود وانتهاء بالتصاميم الأنثوية الجميلة، كما لفتنا الدمج بين الأناقة الكلاسيكية بالفساتين المتنوعة واللمسات العصرية التي ظهرت في بعض البدل الجميلة والفساتين القصيرة.

شاهدي معنا ما قدمه المصمم جورج حبيقة في مجموعة ربيع وصيف 2015، وأخبرينا برأيك.

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سيدتي