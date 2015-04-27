بالصور.. وزير الصحة ينهى زيارته لسوهاج

أنهى الدكتور عادل العدوى وزير الصحة، صباح اليوم، زيارتة لمحافظة سوهاج بعد أن قضى يوم كامل فى زيارتة والتى رافقة فيها عدد من قيادات الوزارة لتفقد عدد من الوحدات الصحية والمستشفيات للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة لأهالى المحافظة.

وشملت الزيارة تفقد الوحدة الصحية لقرية الروافع ومتابعة بداية تطبيق منظومة الضمان الصحى الشامل والعلاج بالكروت الذكية بالروافع ثم توجة الوزير لتفقد الوحدة الصحية بكوم بدار وزار مستشفى المنشاة المركزى وقرر ادراجها ضمن خطة التطوير الشامل لهذا العام وتفقد الوزير ومرافقوة أقسام العناية المركزة والمبتسرين بمسنشفى الهلال.

وحضر اجتماع مجلس جامعة سوهاج والمنعقد بالجامعة بسوهاج برئاسة الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج وعمداء الكليات ثم أنهى الزيارة بعقد لقاء موسع مع قيادات العمل الصحى بالمحافظة للمناقشة فى أهم ما يعوق العمل والاداء بالمؤسسات الصحية وعرض المستهدف من تلك المؤسسات خلال المرحلة القادمة.