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تأجيل نظر طعون 31 من قضاة “بيان رابعة” إلى جلسة الغد

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تأجيل نظر طعون 31 من قضاة “بيان رابعة” إلى جلسة الغد تأجيل نظر طعون 31 من قضاة “بيان رابعة” إلى جلسة الغد

أجل مجلس التأديب والصلاحية الأعلى، التابع لمحكمة الاستئناف، نظر الطعون المقدمة من 31 مستشارًا متهمًا في قضية ”بيان رابعة”، على الحكم الصادر من مجلس تأديب الدرجة الأولى بإحالتهم للمعاش إلى جلسة الغد.

وكان مجلس تأديب وصلاحية القضاة قرر في 14 مارس الماضي، إحالة 31 مستشارًا من المتهمين بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس الأسبق محمد مرسي، وإذاعته من مقر المركز الإعلامي لاعتصام رابعة، للمعاش، لإدانتهم بالاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة.

وقرر القضاة المحالون للمعاش اتخاذ اجراءات الطعن على حكم الدرجة الأولى، كما طعنت النيابة العامة على براءة 24 قاضيا، واستثنت من الطعن المستشار أحمد حمدان الخولي.

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