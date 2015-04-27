أخبار عاجلة

نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

القوات العراقية تقتل 74 من مسلحى داعش بالرمادى وتلال حمرين

Google+ Print
القوات العراقية تقتل 74 من مسلحى داعش بالرمادى وتلال حمرين القوات العراقية تقتل 74 من مسلحى داعش بالرمادى وتلال حمرين
قتلت القوات العراقية المشتركة اليوم الاثنين 74 من مسلحى تنظيم داعش، بينهم 10 إرهابيين شرق مدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار، كما قتلت 64 خلال عمليات عسكرية بمنطقة تلال حمرين بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق.

وقالت مصادر أمنية ومحلية إن القوات المشتركة تواصل عملية تحرير منطقة الصوفية شرقى الرمادى من مسلحى التنظيم.. مشيرة إلى أن قرابة مائة من مقاتلى العشائر شاركوا القوات الأمنية فى الهجوم على داعش الذى أسفر عن مقتل الإرهابيين العشرة.

وفى صلاح الدين، ذكرت المصادر أن القوات العراقية التى تضم قيادة عمليات ديالى وقوات الحشد الشعبى والفرقة الخامسة بالجيش وقوات الشرطة قتلت 60 إرهابيا خلال تقدمها لتحرير مناطق تلال حمرين.

وأشارت إلى أن القوات دمرت سيارات مفخخة وأخرى مدرعة وضبطت أسلحة ومعدات عسكرية.. موضحة أن العملية تتم بمساندة طيران الجيش والقوة الجوية العراقية التى كشفت مقار داعش بتلال حمرين ق، مما سهل تقدم القوات بشكل آمن وبسرعة أكبر.

وأضافت أن القوات العراقية بشمال محافظة صلاح الدين وبيجى تنفذ عمليات نوعية لمنع داعش من مهاجمة مصفى بيجى أكبر مصافى النفط بالعراق.

على صعيد متصل، تمكنت القوات الأمنية العراقية اليوم من قتل 4 إرهابيين من داعش، وحرقت 9 زوارق لهم أثناء محاولتهم التسلل إلى بحيرة حمرين شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365