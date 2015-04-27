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قيادى فى حماس: نجرى اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل بوساطة أوروبية

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قيادى فى حماس: نجرى اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل بوساطة أوروبية قيادى فى حماس: نجرى اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل بوساطة أوروبية
كشف أحمد يوسف القيادى فى حركة حماس، عن ما أسماه "دردشات "بين الحركة وإسرائيل بوساطة أوروبية، إضافة إلى مفاجآت تتعلق بـ"الأسرى الإسرائيليين".

وقال يوسف لوكالة "معا" الفلسطينية :"ننتظر تشكيل حكومة إسرائيلية لتكون الأمور أكثر جدية.. يأتى دبلوماسيون أوروبيون أو نشطاء مجتمع مدنى إلى قطاع غزة باستمرار، يطرحون وجهات نظر إسرائيلية وينقلون ردود فعل الحركة خلال دردشات غير رسيمة".

ونفى يوسف بشكل قاطع ما يتردد عن وجود اتصالات "مباشرة" بين حماس والإسرائيليين، موضحاً أن "هناك اتصالات لتشكيل محور جديد بتحالف سعودى تركى قطرى لمصالحة وتركيا وقطر"، واعتبر أن هذا "سيحسن بالتأكيد العلاقة بين حماس والقاهرة".

وتابع: "عند انتهاء الحرب على اليمن ستعمل الدبلوماسية على تحسين العلاقات بين مصر وحماس".. كما استطرد قائلاً: "القطريون والأتراك تحدثوا مع العاهل السعودى للتوسط من أجل تحسين العلاقات مع مصر، ونحن ننتظر انتهاء السعودية من انشغالاتها باليمن لبدء التحرك فى الموضوع الفلسطينى".

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مصر 365

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