غدا.. المؤتمر الصحفى للدورة السابعة للجنة حقوق الإنسان العربية

تعقد لجنة حقوق الإنسان العربية، مؤتمرا صحفيا ظهر غد الثلاثاء بالقاعة الأندلسية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لاستعراض التقرير الأول للجمهورية اللبنانية المقدم إلى اللجنة.

ويعقد المؤتمر بحضور أعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية والوفد اللبنانى برئاسة السفير خالد زيادة مندوب لبنان الدائم بالجامعة العربية، وممثلين الهيئات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

من جانبه، طالب الدكتور هادى بن على اليامى رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية الدول العربية بالتصديق على الميثاق العربى لحقوق الإنسان من أجل نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بالوطن العربى.