أخبار عاجلة

نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

دبلوماسى لبنانى: ضغوط المجتمع المدنى دفعتنا لاستحداث وزارة للمعاقين

Google+ Print
دبلوماسى لبنانى: ضغوط المجتمع المدنى دفعتنا لاستحداث وزارة للمعاقين دبلوماسى لبنانى: ضغوط المجتمع المدنى دفعتنا لاستحداث وزارة للمعاقين
أكد السفير خالد زيادة، رئيس وفد الجمهورية اللبنانية، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن إصدار القوانين فى لبنان هو من اختصاص مجلس النواب، باعتباره السلطة التشريعية من ضمن 3 سلطات مستقلة ومنفصلة بعضها عن البعض.

وأوضح مندوب لبنان الدائم لدى جامعة الدول العربية خلال كلمته بالدورة السابعة الخاصة بمناقشة التقرير الأول المقدم من الجمهورية اللبنانية بلجنة حقوق الإنسان العربية، المنعقدة الآن بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أن مسألة التشريع لا تأتى من فراغ أو من مجرد نحت قوانين من جانب أشخاص متخصصين بصياغتها.

وأضاف رئيس الوفد اللبنانى بجلسة لجنة حقوق الإنسان العربية أن الطرف الآخر الذى يلعب دورا فى تطور القوانين هو الضغط الذى يمارسه المجتمع المدنى، لافتا إلى أنها فى لبنان تلعب بعض الجمعيات أدواراً هامة فى هذا المجال، وتابع: "أعطى مثلا على ذلك الدور الذى لعبته الجمعيات المعنية بشئون المعوقين فقد قامت بنشاط بارز خلال سنوات الحرب الأمر الذى حتم استحداث وزارة للمعوقين فى أول حكومة بعد نهاية الحرب".

وأشار السفير خالد زيادة إلى أن ما أنتجته الحرب من ظروف صعبة عاشها مواطنون فى مناطق الصراع والاقتتال حتمت إيجاد وزارة للمهجرين تعمل التعويض عليهم وإعادتهم إلى مواطنهم ومنازلهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365