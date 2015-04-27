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مساعد وزير خارجية إيران: حصار اليمن يستمر دون رد

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مساعد وزير خارجية إيران: حصار اليمن يستمر دون رد مساعد وزير خارجية إيران: حصار اليمن يستمر دون رد
هدد مساعد الخارجية الإيرانية للشئون العربية والأفريقية، حسين أمير عبد اللهيان، باتخاذ بلاده إجراءات لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الحوثيين باليمن قائلا أن محاصرة اليمن، ومنع إرسال المساعدات الإنسانية "لن يبقى دون رد"، مشددا على أن الرياض لا يحق لها أن تقرر مصير الآخرين فى المنطقة، على حد قوله.

ووفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية، ما أسماه بالتدخل العسكرى السعودى فى البحرين أسفر عن سقوط المئات من القتلى والجرحى واعتقال آخرين، وأدى إلى إيجاد شرخ عميق بين والشعب، وخلق أزمة عدم الاستقرار فى هذا البلد، وهو الأمر الذى مازال مستمرا".

وقال أمير عبد اللهيان، أن نتيجة استمرار ما وصفه بـ"العدوان" على اليمن، "لن تكون سوى عدم الاستقرار فى المنطقة.

وتابع: "كان المتوقع أن تتخذ الخطى فى مسار تعزيز الأمن المستديم فى المنطقة"، إلا أنها هى نفسها "أصبحت اليوم المشكلة الأساسية لعدم الاستقرار فى المنطقة"، مضيفا: "حيث نأمل بأن تلعب دورا بناء فى المنطقة من خلال تغيير نهجها الخاطئ".

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مصر 365

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