مدير النقل الجوى باليمن:الأربعاء أول رحلات نقل اليمنيين العالقين بالخارج

صرح الدكتور مازن غانم مدير النقل الجوى بهيئة الطيران المدنى اليمنية بأن رحلات إعادة اليمنيين العالقين فى الخارج والمقدر عددهم بنحو 10 آلاف يمنى ستبدأ بعد غد الأربعاء بمعدل رحلتين يوميا، وستبدأ عملية النقل لليمنيين العالقين فى مصر والأردن والهند ثم بقية الدول.

وقال غانم -فى تصريح اليوم الأثنين- إن وزارة المالية استأجرت طائرتين لإعادة اليمنيين العالقين فى الخارج.

وكان الكابتن أحمد العلوانى رئيس الخطوط الجوية اليمنية قد توجه إلى جيبوتى منذ عدة أيام لاستكمال ترتيبات مشاركة الطائرات التابعة للشركة هناك فى التوجه للقاهرة لنقل اليمنيين العالقين فى مصر.

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