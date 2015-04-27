القبض على ضابط سابق بالجيش العراقى يقود شبكة دعارة فى القاهرة

ألقت مباحث الآداب بالقاهرة القبض على ضابط سابق بالحرس الجمهورى العراقى وفتاتين عراقيتين أثناء ممارستهما الرذيلة مع راغب متعة "ثرى عربى" داخل فندق شهير بمنطقة الزمالك، وتبين أن الثانى كون مع الساقطتين شبكة دعارة تمارس نشاطها فى القاهرة.

كانت تحريات مباحث الآداب رصدت تردد فتاتين عراقيتين على غرفة ثرى عربى بالفندق، فداهموهما وألقوا القبض عليهما فى حالة تلبس وبمناقشتهما اعترفتا بأن ضابط سابق فى الجيش العراقى استقطبهما لممارسة الرذيلة مع راغبى المتعة مقابل 2000 جنيه فى الساعة فألقت قوة القبض على الضابط وحررت للثلاثة المحضر اللازم وتولى المستشار سمير حسن رئيس نيابة قصر التحقيق فى الواقعة.