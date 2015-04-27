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بالفيديو.. عمال المترو يواصلون رفع عربات قطار العباسية المحطمة

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بالفيديو.. عمال المترو يواصلون رفع عربات قطار العباسية المحطمة بالفيديو.. عمال المترو يواصلون رفع عربات قطار العباسية المحطمة
يواصل عمال مترو الأنفاق أعمال إزاحة عربات قطار المترو المتصادمة بالخط الثالث للمترو بمحطة العباسبة، وسط استمرار توقف حركة المترو بالخط الثالث، فيما قام أفراد أمن المترو بإغلاق مداخل محطة مترو العباسية وتعليق لافتات مكتوب عليها “المترو عطلان، المترو مغلق”.

ورصد “اليوم السابع” استمرار توقف حركة المترو بالخط الثالث وسط استمرار محاولات عمال المترو من رفع عربات القطار المتصادم وتقطيعها وإزاحتها مستخدمين ماكينات الرفع والأوناش، بالإضافة إلى أعمال تسخين العربات عن طريق درجات الحرارة لتسهيل عمليات فصلها.

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مصر 365

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