مدرس: ضحايا انفجار استاد كفر الشيخ ليسوا شهداء.. و"التعليم" تكتفى بنقله

قرر ثروت عبد العزيز مدير عام إدارة دسوق التعليمية نقل "م.ا" معلم إخوانى بمدرسة كفر مجر الإعدادية لمدرسة أخرى، ومجازاته 15 يوماً، لاعتباره محمد عيد ابن قرية كفر مجر شهيد الحادث الإرهابى باستاد كفر الشيخ ليس شهيدا.ً

البداية عندما سأل طالب بأحد فصول مدرسة كفر مجر الإعدادية عن رأى معلمه فى محمد عيد الذى راح ضحية العمل الإرهابى باستاد كفر الشيخ واثنين آخرين، فرد المعلم بأنه ليس شهيداً مما أثار حفيظة الطلاب وأهالى الشهيد وأهل القرية، وتوجه عدد منهم لمدير المدرسة، والذى رفع الأمر لمدير الإدارة الذى قرر نقله ومجازاته بخصم 15 يوماً من راتبه.

وكانت مدينة كفر الشيخ شهدت حادثا إرهابيا بانفجار قنبلة بجوار باب استاد كفر الشيخ الرياضى، مما نتج عنها استشهاد ثلاثة وإصابة اثنين من طلاب الكلية الحربية كانوا فى انتظار أتوبيس ينقلهم للكلية الحربية بالقاهرة.