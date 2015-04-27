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السيسى: "الانتخابات لازم تتعمل علشان يبقى عندنا برلمان بيشرع ويراقب"

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السيسى: "الانتخابات لازم تتعمل علشان يبقى عندنا برلمان بيشرع ويراقب" السيسى: "الانتخابات لازم تتعمل علشان يبقى عندنا برلمان بيشرع ويراقب"
انتهى منذ قليل الاحتفال الرسمى بعيد العمال الذى حضره الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الجمهورية السابق المستشار عدلى منصور، والبابا تواضروس.

وأكد الرئيس خلال الاحتفالية أنه سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية خلال الفترة المقبلة، قائلاً: "الانتخابات لازم تتعمل علشان يبقى عندنا برلمان بيشرع وبيراقب، ولا يمكن إجراء الانتخابات أثناء شهر رمضان المقبل بسبب الشهر الكريم وامتحانات الثانوية العامة".

وتابع الرئيس السيسى خلال كلمته فى عيد العمال: "كان أمامنا فرصة لإجرائها خلال شهر مارس الماضى إلا أن الطعون تسببت فى التأجيل، موجهاً كلامه للمستشار عدلى منصور شوفولنا حل فى أزمة الطعون دى يافندم ".

جاء ذلك خلال احتفالات عيد العمال لعام 2015 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، وجبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال ، ولفيف من كبار رجال الدولة والقوات المسلحة والشرطة وممثلى الأحزاب وقيادات الحركة النقابية المصرية ومجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة.


>الرئيس السيسى يحتفل اليوم مع العمال بعيدهم ويدعوهم للعمل والإنتاج
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