اعتماد 250 ألف جنيه لمركز شباب البستان بدمياط

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، بأنه تم إدراج مبنى مركز شباب البستان ضمن خطة العام المالى 2015/2016 باعتماد 250 ألف جنيه، وأضاف المحافظ بأنه تم عمل الرسومات الإنشائية والأعمال الكهربائية للمبنى، وجارى إجراءات الطرح .

كما أفادت مديرية الشباب والرياضة أنه تم تخصيص مساحة 684 مترا مربعا ملك الوحدة المحلية بشرباص مقام عليها ملعب ثنائى مفتوح، وهذه المساحة لا تصلح لإقامة ملعب خماسى حسب رغبة أهالى القرية.

وأضافت أنه بخصوص تجهيز ملعب خماسى بالجهود الذاتية أمام مركز الشباب، فقد تم تشكيل لجنة من وزارة الشباب والإنتاج الحربى ومديرية الشباب والرياضة، وأفادت تلك اللجنة بأن الملعب يحتاج إلى موافقة وزارة الرى لاستخدامها كملاعب حى يتم استخراج قرار تخصيص.

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