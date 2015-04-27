أخبار عاجلة

نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

القوات المسلحة والقبائل تحتفل بعيد تحرير سيناء داخل مدرسة بحلايب

Google+ Print
نظمت القوات المسلحة، بالاشتراك مع مكاتب شئون القبائل بمنطقتى أبو رماد وحلايب جنوب البحر الأحمر احتفالية كبيرة بمدرسة حلايب الثانوية، بمناسبة عيد تحرير سيناء، بحضور كافة القيادات الشعبية والتنفيذية وقيادات المنطقة العسكرية بحلايب وشلاتين، وكبار وعواقل القبائل، ورئيس مدينة حلايب اللواء محمد حلمى.

بدأ الحفل بكلمة للواء محمد حلمى، رئيس مدينة حلايب، والتى تطرق فيها إلى أن حلايب جزء لا يتجزأ من ، وأنها أغلى بقعة على أرض مصر، وتقدم بالشكر لكبار القبائل هناك لمساندتهم القوات المسلحة فى الحفاظ على أرضهم وأنهم هم حراس تلك المنطقة.

كما تحدث عدد من شيوخ قبائل المنطقة قائلين: لاشك من قريب أو من بعيد فى مصريتنا، وأننا مصريون حتى النخاع.

وقام قصر ثقافة مدينة حلايب بتقديم فقرات فنية مختلفة، بمسرح مدرسة حلايب الثانوية بمشاركة طلاب المدرسة، بدأت بالسلام الوطنى، والفقرات والأغانى الوطنية، وتناول الجميع وجبة الغداء، وسط قيادات القوات المسلحة بالمنطقة.

وبدأ بعد ذلك أهالى المنطقة بالاحتفالات بطريقتهم الخاصة، بالسيف والدرع، يحتفلون ويتراقصون بحضور قيادات القوات المسلحة بالمنطقة وعدد كبير من مشايخ المنطقة والمسئولين بمدينة حلايب، ورفعت الأعلام المصرية على جميع المبانى والإدارات الحكومية هناك.

القبائل تحتفل بعيد تحرير سيناء بحلايب -اليوم السابع -4 -2015
>

القبائل تحتفل بعيد تحرير سيناء بحلايب

الرمح والسيف فى احتفالات القوات المسلحة بتحرير سيناء بحلايب -اليوم السابع -4 -2015
>

الرمح والسيف فى احتفالات القوات المسلحة بتحرير سيناء بحلايب


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الطاقة السعودي: مصر تسلمت 4 شحنات بترولية من ''أرامكو''

وزير الطاقة السعودي: مصر تسلمت 4 شحنات بترولية من ''أرامكو''

طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر

طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"