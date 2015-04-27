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الأحد المقبل افتتاح برنامج تدريبي لمكافحة الكسب غير المشروع في المحليات

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الأحد المقبل افتتاح برنامج تدريبي لمكافحة الكسب غير المشروع في المحليات الأحد المقبل افتتاح برنامج تدريبي لمكافحة الكسب غير المشروع في المحليات

وزير العدل المستشار محفوظ صابر

يفتتح المستشار محفوظ صابر وزير العدل واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، يوم الأحد المقبل، أعمال البرنامج التدريبي لتوعية الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع بمخاطر الفساد وأهمية إقرارات الذمة المالية وكيفية تحريرها وسبل الوقاية ومنع وقوع الجريمة في مهدها بما يتفق وصحيح حكم القانون، وذلك بحضور جميع المحافظين على مستوى الجمهورية، إلى جانب مشاركة المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وقال المستشار يوسف عثمان مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، إن البرنامج التدريبي التوعوي بهذا الشأن، يأتي في إطار جهود الدولة وجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل في العمل على الوقاية من الفساد ومنع وقوع جريمة الكسب غير المشروع في مهدها وقبل استفحالها.. مشيرا إلى أنه تم التوافق بين الجهاز ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على عقد سلسلة دورات تدريبية تستهدف توعية قيادات المحليات بمحافظات المختلفة بمخاطر ذلك النوع من الفساد.

وأوضح المستشار عثمان أن المستهدفين من المشاركة في ذلك البرنامج هم سكرتيري العموم المساعدين وعدد من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز بالمحافظات، ومديري شئون العاملين، ومديري الشئون القانونية والعلاقات العامة، ومسئولي إقرارات الذمة المالية لتلك الجهات.. مشيرا إلى أن الدورة الأولى التي ستستمر على مدى يومين، تستهدف القيادات الوسطى بالمحليات بمحافظات القاهرة الكبرى وهي القاهرة والجيزة والقليوبية، وأن تلك الدورات سوف تنقسم إلى 6 دورات تشمل مختلف المحافظات، حيث يتلقى الدارسون عددا من المحاضرات المكثفة المتعلقة بالتعريف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتزامات مصر بشأنها، ودور الشئون القانونية في الوقاية من مخاطر الفساد ومنع وقوع جريمة الكسب غير المشروع، وأهمية إقرارات الذمة المالية وكيفية تحريرها.

وذكر أن من بين الموضوعات التي سيتلقاها الدارسون أيضا هي مخاطر الفساد وجريمة الكسب غير المشروع على الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، وكذلك السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة وأثرهما في مكافحة الفساد ومنع الكسب غير المشروع، وكذا سبل تفعيل الرقابة الداخلية وتطوير مهارات التفتيش والرقابة المالية والمحاسبية.

ومن جانبه قال المستشار محمد زيد عضو جهاز الكسب غير المشروع والمشرف على برنامج التدريب والتوعية، أن المحتوى العلمي للبرنامج يهدف إلى العديد من الأمور المتعلقة بتفعيل الرقابة الداخلية، ودور العلاقات العامة والإعلام في مكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمحاسبة، وإلقاء الضوء على مخاطر الفساد وجريمة الكسب غير المشروع على الاقتصاد والتنمية.

وأوضح المستشار زيد أن هذه الدورات سوف تبدأ اعتبارا من 3 مايو المقبل، وسوف تنتهي في شهر نوفمبر المقبل.

 

 

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