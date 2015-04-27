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ضبط متهم في أحداث “حرق المجمع العلمي” بالإسماعيلية

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ضبط متهم في أحداث “حرق المجمع العلمي” بالإسماعيلية ضبط متهم في أحداث “حرق المجمع العلمي” بالإسماعيلية

أرشيفية

تمكنت مباحث الإسماعيلية والتل الكبير من ضبط المتهم الرئيسي فى أحداث حرق المجمع العلمى وأحداث شارع محمد محمود التى سقط فيها قتلى وجرحى.

وقال مصدر أمنى إن عملية الضبط بدأت بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة التل الكبير أكدتها التحريات تؤكد وجود أخطر متهم فى أحداث حرق مجمع العلمى وشارع محمد محمود التى أعقبت أحداث يناير فى منطقة التل الكبير وأنه فى طريقه للقاء أحد أقاربه على أحد المقاهى بالمدينة ويُدعى محمد ع ح سن 26 عاطل مقيم عزبة عنتر ـ دائرة مركز التل الكبير مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 3186 لسنة 2012 قسم عابدين ــ القاهرة المقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة ” حريق عمد ” ــ أحداث حريق المُجمع العلمى .. كما تبين أن المتهم مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 547 لسنة 2012 جنح قسم عابدين القاهرة بتهمة ” شغب ” لإشتراكه فى مقاومة قوات الشرطة وإلقائه الحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة عليها خلال أحداث شارع محمد محمود

تم الدفع بمأمورية تمكنت من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بالحُكم الصادر ضده ، كما إعترف بمُشاركته في أحداث شارع محمد محمود ، و تم التحفظ على المتهم .

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