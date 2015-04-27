مصرع طفل في حادث تصادم قطار بدراجة بخارية كان يستقلها بسوهاج‎

لقي طفل مصرعه عقب اصطدام قطار بدراجة بخارية كان يستقلها حال عبوره مزلقان السكة الحديد أثناء غلقه بناحية أولاد نصير – دائرة مركز سوهاج .

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقي أخطارا من مركز شرطة سوهاج بإصطدام قطار بدراجة بخارية بمزلقان سكة حديد أولاد نصير – دائرة المركز، بالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء مرور القطار رقم 982 إسباني [ القاهرة – أسوان ] إصطدم بالدراجة البخارية رقم 72831 سوهاج قيادة ياسر بشري رياض 46 سنة مهندس زراعي – ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج حال عبوره المزلقان أثناء غلقه، نتج عن ذلك وفاة الطفل مينا ياسر بشري رياض 11 سنة تلميذ – ويقيم بذات الناحية [ نجل قائد الدراجة البخارية – كان برفقته ]، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج العام، بسؤال والد المتوفـي أيد ما جاء بالفحص ولم يتهم أو يشتبه فـي الوفاة جنائياً لم ينتج عن ذلك تأخير فـي حركة سير القطارات، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2512 إداري المركز لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.