عطر MUGUET حصري من غيرلان

تحتفل دار "جيرلان" GUERLAIN بحلول فصل الربيع مع عطرٍ مرقّم ومحدود الإصدار.

تقوم "جيرلان" Guerlain كلّ عام بالاحتفال بالأوّل من مايو في فرنسا بأسلوبها الخاص، فتقدّم عطراً أيقونيّاً وفاخراً وسريع الزوال ضمن قارورة استثنائيّة هذا الموسم. إنّها طريقة لإعادة ترجمة إرثٍ عريقٍ وللإشادة بمهارة العمل الحرفي الفني.

خلال هذا الموسم، تحتلّ قارورة الزهور التي ابتكرها صانعو الزجاج المحترفون "بوشيه إي دو كورفال" Pochet et du Courval والتي حملت أوّل إصدار لعطر "موجيه" Muguet من "جيرلان" Guerlain في العام 1908، موقع الصدارة. مصنوعة في الأصل من الزجاج، تمّ تصنيع هذه القارورة بشكلٍ حصريّ لهذا الإصدار من الخزف الأبيض المزخرف الذي تنبثق عنه زينة أنيقة وصافية تمثّل زهرة الحظّ السعيد بشكلٍ جميل. وتُعتبر هذه القارورة إنجازاً تقنيّاً تمّ تنفيذه بدقّة من قِبل "آرتوريا" Artoria، شركة شهيرة متخصصة في هذا المجال.

تعود سمعة هذا المصنّع الفرنسي الذي يتّخذ من ليموج مقرّاً له إلى عشرينات القرن الماضي، لا سيّما بفضل تصاميم كاميل ثارود (1878-1956)، فنّان عالي المهارة والإبداع في مجال صناعة الخزف قام بالارتقاء بمكانة العمل بالخزف. ومنحته زيناته اليدويّة الدقيقة في وقتٍ لاحق اعترافاً عالميّاً مع عرض أعماله في أهمّ المتاحف. وفي العام 2007، حصلت شركة "آرتوريا" Artoria على علامة “Living Heritage Company” (شركة الإرث الحيّ).

من خلال عطر "موجيه" Muguet الذي يجمع بين التقليد والابتكار، تقوم "جيرلان" Guerlain بتخليد سحر ورقّة باقة منثورة بدرجات خضراء رائعة تذكّر بندى فصل الربيع.

يطغى تناغم من الورد والياسمين والليلك على قلب العطر ممّا يمنحه عمقاً وأنوثة. وتمّ تزيين عنق القارورة بشريط من الأورغندي الأخضر تعود عقدته الرباعيّة الحلقات أيضاً إلى العام 1908، تماماً مثل عقدة على هديّة نضيف إليها لمسة نهائيّة قبل تقديمها كتعويذة حظ إلى شخص عزيز على القلب.