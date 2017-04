شهر مايو هو شهر العرائس في محلات وجوه! تحضّري لهذا اليوم المميّز من حياتك مع كلّ ما تحتاجين إليك للعناية بجمالك في محلاتنا – واستعدّي لبعض المفاجآت المثيرة للاهتمام طوال هذا الشهر!

هل تستعدّين ليوم زفافك؟ هل أنت جاهزة لقول ـ"نعم" لشريك حياتك؟ لدينا خبر سعيد لكلّ العرائس اللواتي يتحضّرن لهذا اليوم المميّز، فإنّ شهر مايو في محلات وجوه هو شهر العرائس بامتياز. وفي محلاتنا ستجدين كلّ ما تحتاجين إليه للعناية بجمالك في يوم زفافك! ولا شكّ إذاً في أنّ خبراء التجميل لدينا جاهزون دوماً، طوال هذا الشهر، لمساعدتك على وضع نظام العناية بالجمال المثالي والخاصّ بك استعداداً لأهمّ يوم في حياتك. إكتشفي كلّ ما عليك معرفته حول المكياج، العناية بالبشرة، الشعر والعطر لهذه المناسبة الاستثنائيّة مع محلات وجوه.

توجّهي إلى محلاتنا لتقدّم إليك خبيرة العناية بالبشرة من Clarins استشارة حول العناية بالبشرة لتطلّي بأبهى حللك في يوم زفافك! كما سيكون خبراء التجميل من Joelle Paris على أتمّ الاستعداد لتعريفك إلى أحدث المعلومات حول العناية بالشعر والبشرة. إحصلي على أجمل إطلالة زفاف لك ولصديقاتك مع Lancôme، Make Up For Ever و Benefitفقط في محلات وجوه!

ولن نحقّق أمنياتك الجمالية في يومك المميّز فحسب، بل سنحوّل أيضاً ما تحلمين به ليوم زفافك إلى حقيقة! ففي هذا الشهر، ستقدّم محلاتنا هدايا زفاف جميلة لا تحصى ولا تعدّ لعرائسنا اللواتي ينتظرن هذا اليوم الرائع بفارغ الصبر – بدءاً بمجموعات المستحضرات للعناية بجمال العروس، مروراً بجلسة تصوير مجانية، وأخيراً وطبعاً ليس آخراً – أكثر ما تحبّه العرائس – الألماس!!