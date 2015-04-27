أول بوتيك لفيرساتشي يستقبل عشاق العطور في باريس غاليري

يسر باريس غاليري أن تعلن عن إطلاق أول بوتيك من نوعه لدار فيرساتشي بمفهوم المتجر داخل المتجر لدى فرعها في دبي مول. ويبدأ البوتيك استقبال عشاق العطور في الوقت الذي أعلنت فيه الدار عن إطلاق عطرها الجديدEros Pour Femme.

وسيُعجب الضيوف حتماً بتصميم المنصة الأولى لفيرساتشي مع تصميمها البراق بالأشكال الذهبية المثيرة والفروقات اللونية الجذابة، بحيث تعكس عالم Eros، رمز الحب عند اليونانيين القدماء. وقبالة الخطوط العمودية، يقبع عطر Eros بكل كبرياء ضمن حيز عرض بديع صيغ بالذهب البراق.

ومن خلال تزيينها بالتفاصيل المعدنية الذهبية، تم تصميم زجاجة العطر مع الرموز الميثولوجية التي تشتهر بها دار Versace، متمثلة برأس ميدوسا الذهبي مع الأنماط الأساسية للتراث الإغريقي. وتتصف صيغة العطر بغناها بنفحات الزهور، الخشب والمسك، حيث يتسم العطر بنفحات علوية قوامها الليمون الصقلي، البرغموت من كالابريا والرمان. أما النفحات الوسطى فتتضمن زهر الليمون، ياسمين السامباك ومستخلص نبتة عود الصليب، في حين تزخر قاعدة العطر بمكونات آسرة مثل خشب الصندل، آمبروكس، المسك والأخشاب الفواحة.