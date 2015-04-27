الكحل الدراماتيكي خدعة جديدة لتكبير العين، اكتشفيها!

تحتاجين في فصل الصيف إلى مكياج يبرز جمالك من جهة، ويمنحك إطلالة مميزة من جهة أخرى. ننصحك بأن تبتعدي عن الاتجاهات القديمة، وأن تختبري آخر ابتكارات مستحضرات التجميل في تطبيق الأي لاينر الملطّخ بطريقة غريبة، بشكل يناسب سهراتك الصيفية، بالإضافة إلى اعتماد الألوان الجريئة من ظلال العيون لإشراق نظرتك في النهار، ولجعل الصيف يظهر في عينيك.

وإذا كنت تبحثين عن إطلالة طبيعيّة، فمن المهمّ أن تعيشي تجربة الجرأة في ألوان أحمر الشفاه. اكتشفي آخر صيحات تطبيق الأي لاينر لصيف 2015، واكتشفي كيف ستكبر عيناك بشكل لافت. والآن، هل أنتِ جاهزة لاستقبال الصيف؟

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الكحل الدراماتيكي لتكبير العين:

يُعتبر الأي لاينر الرفيع من الأساسيات الجمالية في رسم العين، وإن أصبح مرتبطاً بالكلاسيكيّة ولا يُناسب محبّات الموضة، إذ إنّ الأسلوب الجديد قد استبدل الخطوط والكحل القديم بضربات تلميح حيّة وأجنحة ديناميكية تمنح العين اتّساعاً مميزاً. يُعتبر هذا الاتجاه فنّاً جماليّاً يحوّل العين إلى لوحة مرسومة بشكل يجمع بين القوّة الكفيلة بتحقيق إطلالة واثقة، وبين الرشاقة من أجل نظرة أنيقة.

كذلك، تُساعد هذه التقنية في تكبير العين ومنحها نظرة واسعة بوساطة خدعة غير مألوفة. أمّا الصيحة الجديدة في عالم الرموش فهي تحمل عنوان "أبيض أو أسود"، ما يعني أن تتركي رموشك خالية من الماسكرا، وكأنها غير موجودة، فتركّزي على مكياج الجفن، أو أن تعتمدي الرموش ذات الأحجام المبالغ فيها وفي كثافتها، بما يمنح العيون ظلالاً فاتنة ومظهراً جذاباً، من دون الحاجة إلى أيّ مستحضر تجميل.

للحصول على هذه الإطلالة، تحتاجين إلى قلم كحلٍ، كونه المستحضر المثالي لتحقيق هذه النظرة. يُوضع القلم على الجهة الداخلية للعين أو على قاعدة الرموش. بالتالي، يوسّع الكحل فتحة العين، ويجعل لون العين فاتحاً، فيما يزداد ذاك الداكن غموضاً.

ننصحك باختيار الأقلام التي تكون في تركيبتها غنية بالصبغات حتى تمنح العيون لوناً حاداً، من التمريرة الأولى. وانتبهي في فصل الصيف إلى انتقاء المستحضرات التي لا تسيل وتبقى ثابتة طوال اليوم.

إليك آخر إصدارات أهم العلامات التجارية لأقلام الكحل المناسبة لهذا المكياج:



" ستيلو زيو واتر بروف كونتور دي زيو لونغ تونو" Stylo Yeux Waterproof Contour Des Yeux Longue Tenue من شانيل Chanel

" ديورشوه كحل سموكي بلاك" Diorshow Khol Smoky Black من ديور Dior

" أوريانتل كحل" Oriental Kohl من كلارنس Clarins

" أي امباكت لونغوير بانسيل ايكونيك بلاك" Eye Impact Longwear Pencil Iconic Black من غوتشي Gucci

" زو كحل بانسيل" The Khol Pencil من دولتشي أند غابانا Dolce And Gabbana

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