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استمرار جهود القوات المسلحة لانتشال ناقلة الفوسفات الغارقة بالنيل في قنا

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استمرار جهود القوات المسلحة لانتشال ناقلة الفوسفات الغارقة بالنيل في قنا استمرار جهود القوات المسلحة لانتشال ناقلة الفوسفات الغارقة بالنيل في قنا

جهود انتشال ناقلة الفوسفات الغارقة بالنيل بقنا

قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، إن جهود القوات المسلحة مستمرة لانتشال الناقلة الغارقة بمياة النيل بعد وصول “الونش” الخاص بالقوات المسلحة.

وأشار الهجان أن الونش وصل لكورنيش النيل ويتم حاليا تركيبة وسيبدأ فى أعمال الأنتشال عقب الأنتهاء من تجهيزة وتركيبة بالكامل، موضحًا أنه تم تجهيز الطريق الخاص بمرورة للوصول إلى النقطة المراد تثبيته بها لإنتشال الناقلة الغارقة، مشيرا إلى استمرار الحصول على العينات من المياة من قبل شركة المياة والرى لتحليلها والتأكد من سلامتها مؤكدا أن جميع العينات سلبية وخالية من أية تلوث.

وأغلقت الشرطة العسكرية كورنيش النيل ومنعت المواطنين والصحفيين من دخول موقع العمل لحين الأنتهاء من أنتشال الناقلة كما واصل عمال مجلس مدينة قنا أعمالهم الخاصة بتكسير الرصيف المخصص لعبور الونش للوصول لشاطئ الكورنيش للقيام بأعمال الانتشال.

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