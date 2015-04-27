تأجيل التحقيق مع 6 محامين بتهمة التعدي على قوات دار القضاء للاسبوع القادم

قررت نيابة استئناف القاهرة تأجيل التحقيق مع 6 من المحامين في مذكرة قدمت ضدهم من قوات تأمين دار القضاء العالي، تتهمهم فيها باقتحام المبنى والتظاهر داخله بدون تصريح إلى الأسبوع القادم على أن يتم تحديد اليوم.

وكان عشرات المحامين نظموا مظاهرة حاشدة أمام مقر نقابتهم فى شهر مارس الماضى، تنديدا بمقتل زميلهم المحامى كريم حمدى، داخل قسم شرطة المطرية، نتيجة التعذيب الذى تعرض له، وهى القضية المتهم فيها ضابطان بالأمن الوطنى، ثم انطلق المحامون من مقر النقابة للتظاهر أمام دار القضاء العالى، مرددين هتافات ضد النائب العام ووزارة الداخلية، ودخل عدد كبير منهم داخل دار القضاء، ثم توجه سبعة محامين لمقابلة النائب العام المستشار هشام بركات، من بينهم المحامى الحقوقى خالد على، لتقديم طلب بإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر فى قضية كريم حمدى.

وقامت قوات الأمن بدار القضاء بتقديم مذكرة للنائب العام بأسماء 6 محامين ممن التقوه اتهمتهم فيها بالتظاهر داخل دار القضاء بالقوة، وتوجيه هتافات مسيئة تحمل سبا وقذفا ضد النائب العام ووزارة الداخلية، وهم (مالك عدلى، ومحمد مختار خليفة، ومحمد الباقر، ووليد الطويل، وأسامة الششتاوى، ومحمد كارم حسنى)، وأحال النائب العام المذكرة لنيابة استئناف القاهرة التى تولت التحقيق فى القضية التى تحمل رقم 1064 لسنة 2015، وقررت استدعاء المحامين المتهمين للتحقيق والاستماع إلى أقوالهم فى الاتهامات الموجهة.