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حبس صحفى24 ساعة بسبب رنة هاتفه المحمول خلال نظر قضية اقتحام قسم التبين (تحديث)

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حبس صحفى24 ساعة بسبب رنة هاتفه المحمول خلال نظر قضية اقتحام قسم التبين (تحديث) حبس صحفى24 ساعة بسبب رنة هاتفه المحمول خلال نظر قضية اقتحام قسم التبين (تحديث)
قررت محكمة جنايات القاهرة، حبس أحد الصحفيين 24 ساعة، لإخلاله بنظام المحكمة وتعطيل نظر جلسة سماع الشهود فى قضية "اقتحام قسم التبين".

وجاء القرار من الدائرة 11 بمحكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، والمنعقدة الآن بمعهد أمناء الشرطة، والتى تنظر محاكمة 47 متهمًا منهم 34 متهمًا محبوسون و13 هاربًا بقضية "اقتحام قسم التبين"، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، بعدما قام الصحفى بإحدى الصحف الخاصة باستخدام هاتفه المحمول خلال انعقاد جلسة نظر القضية.

إضافة..


>وقال المستشار محمد شرين فهمى فى مستهل الجلسة، إن محكمة استئناف القاهرة قررت تغيير عضو هيئة المحكمة الأيسر، وقررت انتداب المستشار حسن مصطفى محمود عضواً بالدائرة 11، والمختصة بنظر قضايا الإرهاب، مؤكداً أن المحكمة وافقت على القرار وأرفقته بالتوقيع والتأشير.

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