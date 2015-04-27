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"الأمور المستعجلة" تقضى بعدم اختصاصها بنظر دعوى حل روابط الألتراس

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"الأمور المستعجلة" تقضى بعدم اختصاصها بنظر دعوى حل روابط الألتراس "الأمور المستعجلة" تقضى بعدم اختصاصها بنظر دعوى حل روابط الألتراس
قضت اليوم الاثنين، محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين برئاسة المستشار محمد السيد، بعدم الاختصاص بنظر الدعوى التى تطالب بحل روابط الألتراس وحظر أنشطتها.

كان المحامى أشرف فرحات، قد تقدم بدعوى تطالب بحظر روابط الألتراس وحلها، واتهم الرابطة بأعمال شغب وبلطجة داخل وخارج الملاعب المصرية وحرق مقر اتحاد الكرة بالجبلاية، وحرق نادى ضباط الشرطة، مشيرا فى دعواه إلى أن هذه الروابط ليس لها كيان قانونى.


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