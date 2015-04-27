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البنك المركزى: انخفاض الدين الخارجى لـ40.2 مليار دولار حتى نهاية فبراير

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البنك المركزى: انخفاض الدين الخارجى لـ40.2 مليار دولار حتى نهاية فبراير البنك المركزى: انخفاض الدين الخارجى لـ40.2 مليار دولار حتى نهاية فبراير
كشف هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى، أن إجمالى الدين الخارجى وصل حتى نهاية فبراير الماضى إلى 40 مليارا و200 مليون دولار بما يمثل 12% من الدخل القومى مقارنة بـ50 مليار دولار العام الماضى، مشيرا إلى أن نسبة الدين الخارجى طبقا للمعدل العالمى تصل لـ25%.

وأضاف رامز، فى تصريحات للصحفيين، على هامش "مؤتمر اتحاد المصارف العربية"، اليوم الاثنين، أن خفض البترول وانخفاض معدل النمو فى الصين سيؤثر على الاقتصاد العالمى، مشيرا إلى أننا نضع على رأس أولوياتنا خلق فرص عمل.


>هشام رامز: السوق السوداء ذهبت دون رجعة.. والنقد الأجنبى ارتفع بالبنوك
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مصر 365

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