أخبار عاجلة

نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

“الاقتصادية” تقضي بعدم اختصاصها بنظر دعوى “عمرو دياب” لوقف برنامج “المفاجأة”

Google+ Print
“الاقتصادية” تقضي بعدم اختصاصها بنظر دعوى “عمرو دياب” لوقف برنامج “المفاجأة” “الاقتصادية” تقضي بعدم اختصاصها بنظر دعوى “عمرو دياب” لوقف برنامج “المفاجأة”

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من الفنان عمرو دياب، والتي يطالب فيها بمنع قناة “MBC ” من عرض برنامج “المفاجآة..أيام من حياة الهضبة”، كما قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى مجلس الدولة لنظرها.

وذكرت الدعوى، أن المطرب فؤجئ بإعلان تم بثه على قناة “MBC ” مفاده أنه سوف يتم إذاعة برنامج تحت مسمى “المفاجآة.. أيام من حياة الهضبة” تقديم المدعى عليه الإعلامي ممدوح موسى، وتحدد إذاعته في 1 مارس من العام الجاري، وأن الفنان عمرو دياب سبق وأجرى ذلك الحوار منذ 10 سنوات، ولم يصرح بإذاعة الحوار في أي من وسائل الإعلام المرئية أو المقروءة أو المسموعة، مشيرا إلى أن مقدم البرنامج لم يعمل منذ 10 سنوات، وهو ما ذكره في “برومو الحلقة”.

واشتملت الدعوى على بيان أن المادة 156 من قانون حماية الملكية الفكرية، تشتمل على منع أي استغلال لأداء للفنانين بأي طريقة بغير إذن كتابي مسبق منهم، ويعد هذا الاستغلال محظورا إذا كان بهدف الحصول على عائد تجاري مباشر أو غير مباشر، وأن حق نسخ المواد المصورة وإذاعتها مكفول بذات القانون، وكذلك حق التأجير أو الإعارة.

وطالبت الدعوى بوقف عرض البرنامج المذاع على قناة MBC، لعدم صدور موافقة كتابية من الفنان عمرو دياب بإذاعته، وطلب عرض البرومو الخاص بهذا البرنامج مرة أخرى.

واختصم عمرو دياب في دعواه، كلا من رئيس مجلس إدارة قناة MBC بصفته، ومقدم البرنامج ممدوح موسى ووزير الإعلام بصفته، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار بصفته، وعصام الأمير رئيس اتحاد مجلس الأمناء اتحاد الاذاعة والتلفزيون بصفته.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى

عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى

«طرد» وإلغاء متابعة.. كيف أثرت شائعة الزواج من دينا الشربيني على عمرو دياب؟

«طرد» وإلغاء متابعة.. كيف أثرت شائعة الزواج من دينا الشربيني على عمرو دياب؟

بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني!

بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني!

شاهد.. ابن عمرو دياب مع صديقاته الأجنبيات في ملهى ليلي

شاهد.. ابن عمرو دياب مع صديقاته الأجنبيات في ملهى ليلي