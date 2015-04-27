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البشير رئيسًا للسوادن لدورة رئاسية جديدة بنسبة تجاوزت 94%

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البشير رئيسًا للسوادن لدورة رئاسية جديدة بنسبة تجاوزت 94% البشير رئيسًا للسوادن لدورة رئاسية جديدة بنسبة تجاوزت 94%

الرئيس عمر البشير- أرشيفية

فاز الرئيس عمر البشير – مرشح حزب المؤتمر الوطني “الحاكم” – بانتخابات الرئاسة السودانية لعام 2015 بعد حصوله على نسبة94.05% ، من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة التي أدلت بأصواتها في الانتخابات الرئاسية بالسودان ، والتي بلغت 5 ملايين و 584 ألفا و 863 صوتا .

وأعلن رئيس المفوضية القومية للانتخابات بالسودان مختار الأصم – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بقاعة الصداقة بالخرطوم للإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالسودان التي أجريت خلال الفترة من 13 إلى 16 إبريل الجاري في مختلف الولايات السودانية – أن البشير حصل على 5 ملايين و 252 ألفا و 478 صوتا.

ا ش ا

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