البشير رئيسًا للسوادن لدورة رئاسية جديدة بنسبة تجاوزت 94%

فاز الرئيس عمر البشير – مرشح حزب المؤتمر الوطني “الحاكم” – بانتخابات الرئاسة السودانية لعام 2015 بعد حصوله على نسبة94.05% ، من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة التي أدلت بأصواتها في الانتخابات الرئاسية بالسودان ، والتي بلغت 5 ملايين و 584 ألفا و 863 صوتا .

وأعلن رئيس المفوضية القومية للانتخابات بالسودان مختار الأصم – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بقاعة الصداقة بالخرطوم للإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالسودان التي أجريت خلال الفترة من 13 إلى 16 إبريل الجاري في مختلف الولايات السودانية – أن البشير حصل على 5 ملايين و 252 ألفا و 478 صوتا.

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