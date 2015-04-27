4 مكونات أساسية لسفرة صحية.. المياه أهمها

السفرة الصحية تلك التى تحتوى على أكبر كم من المكونات المفيدة للجسم والصحة والمعدة، وتنصح الدكتورة رانيا شريف، أخصائية التغذية، بالعديد من المكونات المفيدة للصحة، كما تنصح بتجنب إضافة العناصر غير المفيدة على السفرة. المياه

> أحد أهم المكونات الهامة لصحة الإنسان وترطيب الجسم، كما أن رشفة منها خلال الطعام مفيد لتسهل الهضم، مع تجنب الكثير منها خلال الوجبة، وتناول كميات كبيرة بعد وقبل الطعام للشعور السريع بالشبع، وارتواء الجسم كليًا. العيش الأسمر

> الخبز الأسمر أحد أهم مكونات السفرة الصحية، والذى يمكن الاستغناء به عن المكرونة والأرز، فالكثير من الردة التى يحتوى عليها تزيد الشعور بالشبع كما تمد بالكربوهيدرات والعناصر الأساسية التى يحتاجها الجسم للبناء والنمو، مع الاهتمام بعدم زيادة حصة الفرد فى الوجبة الواحدة عن رغيف كامل أو أقل. التوابل الصحية

> بدلاً من الفلفل والملح المؤذيين للجسم والأمعاء، يفضل عمل خليط من القرفة والزنجبيل ووضعه فى "الملاحة" لإضافته إلى الطعام كل فترة لإضفاء النكهة والفائدة وسهولة الهضم. الخضراوات الورقية

> أحد أكثر مكونات السفرة الهامة والضرورية والتى لابد من تناولها نيئة خلال كل وجبة، سواء فى طبق السلطة أو بشكلها الكامل، كالجرجير والخس والفجل والبقدونس والشبت والكرفس.

شبكةعيونالإخبارية

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