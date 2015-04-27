أستاذ طب الأطفال: "الفياجرا" علاج لأمراض القلب عند الرضع

استخدامها فى علاج حالات ارتفاع ضغط الشريان الرئوى

من المعروف أن الفياجرا تستخدم فى علاج الضعف الجنسى عند الرجال، لكن الغريب أن يتم وصفها للأطفال الرضع المصابين بارتفاع ضغط الشريان الرئوى وخصوصا إذا كان مصاحبا بعيوب خلقية فى القلب لتحسين نسبة الأكسجين فى القلب.>أكدت الدكتورة هالة منير أغا أستاذ طب الأطفال ورئيس وحدة الرعاية المركزة لجراحة القلب والصدر بمستشفى أبو الريش بجامعة القاهرة أن الفياجرا تستخدم حاليا فى علاج بعض حالات الأطفال المصابين بارتفاع ضغط الشريان الرئوى وخصوصا إذا كان مصاحبا بعيوب خلقية فى القلب مع وجود انخفاض فى نسبة الأكسجين.

وأشارت أغا إلى أن الفياجرا فعالة فى هذه الحالات، حيث إنها تحسن مجهود الطفل وتقلل من ارتفاع ضغط الشريان الرئوى مع حدوث تحسن ملحوظ فى نسبة الأكسجين عند هؤلاء الأطفال بعد فترة من استخدامها وهذه الفترة تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر، وقد تمتد إلى سنة موضحة أنه يتم التنبيه على الأمهات بالأعراض الجانبية التى يمكن أن تصاحب هذا العقار مثل الصداع أو نزيف الأنف.

وقالت الدكتور هالة أغا إنه يمكن استخدام الأطفال الرضع الفياجرا وخاصة الذين يعانون من ارتفاع ضغط الشريان الرئوى المصاحب للالتهابات فى الرئة أو القصور الرئوى.

أقراص الفياجرا تستخدم للأطفال

>وأضافت أستاذ طب الأطفال أن الفياجرا لا يوجد منها نوع شرب للأطفال، ولكن تعتبر الأقراص هى الوسيلة الوحيدة لاستخدامها مع التنبيه على زيادة الجرعة بطريقة تدريجية ودقيقة حتى لا يتعرض الطفل للأعراض الجانبية، وخاصة الرضع ومنها انخفاض فى ضغط الدم.

جدير بالذكر أنه بدأ وصف الفياجرا للأطفال كاختبارات لمرض ارتفاع ضغط الشريان الرئوى فى الأطفال الهنود كوسيلة للعلاج وتحسين نسبة الأكسيجين فى القلب.