مع بداية فصل الصيف.. إزاى تحمى نفسك وأطفالك من "حمونيل"؟

الحمونيل أحد الأمراض المرتبطة بفصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة حرارة الجو والرطوبة. الطفح الجلدى "SWEAT RASH"

>وقالت الدكتورة هبة مصطفى، أخصائى الأمراض الجلدية، إن الطفح الجلدى أحد الأمراض الجلدية الشائعة خاصة بالمناطق الحارة والرطبة، والذى يطلق عليه "حمو النيل" نظر لأنه كان يظهر مع فيضان النيل. أسباب الإصابة "بالحمونيل "

>وتستكمل د.هبة قائلة "الحمونيل أو الطفح الجلدى يحدث نتيجة انسداد الغدد العرقية الموجودة بالجسم، مما يمنع خروج العرق بصورة طبيعة لسطح الخارجى للجلد، مما ينتج عن ذلك تجمع العرق بالغدد والقنوات ثم تنفجر هذه القنوات ويحدث التهاب للأنسجة المحيطة. أعراض الإصابة بالحمونيل

>وتتابع د.هبة قائلة: عادة تظهر الإصابة بالحمونيل فى صورة حبوب صغيرة واحمرار منتشرة بجميع أجزاء الجسم، خاصة بالمناطق التالية.

>- منطقة الرقبة.

>- الصدر.

>-الكتف.

>- الظهر مع وجود حكة شديدة. أهم طرق الوقاية والعلاج والحمونيل

>وأضاف د.هبة قائلة: يتم وصف بعض مضادات الحساسية لتقليل الحكة الشديدة مع استخدام بعض المرطبات للجلد بشكل دائم يوميا، كما يجب مراعاة بعض النصائح والإرشادات لتفادى الإصابة بالحمونيل أهمها..

>1- يجب ارتداء الملابس القطنية الخفيفة.

>2- الاهتمام بتهوية المنازل.

شبكةعيونالإخبارية

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