5 مشروبات تخلصك من الوزن الزائد أهمها "قشر الرمان"

الشعور بالحرمان من تناول الأطعمة التى نفضلها ونسعى لتناولها يشعرنا بالإجهاد النفسى والمعنوى، خاصة عند اتباعنا للأنظمة الغذائية الخاصة بالتخلص من الوزن الزائد، لكن هناك بعض المشروبات التى تخفف من هذا الشعور وتقلل من إحساسنا بالجوع، وتساعد على حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد.

وفى هذا السياق، تقدم الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، بعض المشروبات التى تساعدك على التخلص من الوزن الزائد وحرق الدهون، ومنها:

>1- عصير الليمون الدافئ مضاف إليه ملعقة من عسل النحل، ويمكنك تناول هذا المشروب على الريق لأنه يخلص جسمك من السموم المتراكمة داخله ويزيد من نسبة حرق الدهون فى الجسم.

>2- المرمرية تساعد على فقدان المزيد من الوزن الزائد، ويمكنك إضافة إكليل الجبل عليها وتصبح خلطة رائعة فى التخلص من الوزن الزائد.

>3- قشر الرمان يمكنك القيام بصنعه عن طريق غلى كوب من الماء مع إضافة ملعقة قشر الرمان لأنه يساعد على حرق الدهون فى الجسم.

>4- الشاى الأخضر مع الزنجبيل يخلصك من السمنة والوزن الزائد وخاصة "الكرش".

>5- مشروب الليمون بالكمون، ينظم الأمعاء ويطرد السموم المتراكمة فى الجسم، ويزيد من ارتفاع نسبة حرق الدهون فى الجسم.