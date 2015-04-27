أخبار عاجلة

نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

5 مشروبات تخلصك من الوزن الزائد أهمها "قشر الرمان"

Google+ Print
5 مشروبات تخلصك من الوزن الزائد أهمها "قشر الرمان" 5 مشروبات تخلصك من الوزن الزائد أهمها "قشر الرمان"
الشعور بالحرمان من تناول الأطعمة التى نفضلها ونسعى لتناولها يشعرنا بالإجهاد النفسى والمعنوى، خاصة عند اتباعنا للأنظمة الغذائية الخاصة بالتخلص من الوزن الزائد، لكن هناك بعض المشروبات التى تخفف من هذا الشعور وتقلل من إحساسنا بالجوع، وتساعد على حرق والتخلص من الوزن الزائد.

وفى هذا السياق، تقدم الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، بعض المشروبات التى تساعدك على التخلص من الوزن الزائد وحرق الدهون، ومنها:
>1- عصير الليمون الدافئ مضاف إليه ملعقة من عسل النحل، ويمكنك تناول هذا المشروب على الريق لأنه يخلص جسمك من السموم المتراكمة داخله ويزيد من نسبة حرق الدهون فى الجسم.
>2- المرمرية تساعد على فقدان المزيد من الوزن الزائد، ويمكنك إضافة إكليل الجبل عليها وتصبح خلطة رائعة فى التخلص من الوزن الزائد.
>3- قشر الرمان يمكنك القيام بصنعه عن طريق غلى كوب من الماء مع إضافة ملعقة قشر الرمان لأنه يساعد على حرق الدهون فى الجسم.
>4- الشاى الأخضر مع الزنجبيل يخلصك من السمنة والوزن الزائد وخاصة "".
>5- مشروب الليمون بالكمون، ينظم الأمعاء ويطرد السموم المتراكمة فى الجسم، ويزيد من ارتفاع نسبة حرق الدهون فى الجسم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية

تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية

المياه السحرية الخضراء تمسح الكرش و تصغر المعدة و تنزل من وزنك

المياه السحرية الخضراء تمسح الكرش و تصغر المعدة و تنزل من وزنك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الملعقة السوداء بطعم الشوكولا تحطم دهون الكرش الافخاذ و الارداف و تسد لشهية و تفقدك 13 كيلو دون رجيم

الملعقة السوداء بطعم الشوكولا تحطم دهون الكرش الافخاذ و الارداف و تسد لشهية و تفقدك 13 كيلو دون رجيم