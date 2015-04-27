انتظام الدراسة بطب أسنان دمنهور لحين انتهاء الطلاب من أوراق تحويلهم

أكد الدكتور حاتم صلاح الدين، رئيس جامعة دمنهور، استمرار الدراسة بكلية طب الأسنان وانتظام المحاضرات لحين انتهاء الطلاب من استكمال أوراق نقلهم إلى جامعات كفر الشيخ وطنطا والمنصورة والإسكندرية، تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بإعادة توزيعهم على الكليات المجاورة.

وأوضح رئيس جامعة دمنهور، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك أكثر من 50 طالبا ينتظرون اليوم حكم محكمة القضاء الإدارى باستمرار بقائهم بالدراسة بجامعة دمنهور وعدم رغبتهم فى التحويل إلى أى جامعة أخرى، مشيرا إلى أن تجهيزات الكلية تسمح باستكمال الدراسة للصف الأول والثانى، وجار استكمال التجهيزات الخاصة بالصف الثالث من خلال شراء معدات بقيمة 2.5 مليون جنيه.

يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات قد عقد جلسة طارئة أمس لبحث الحكم الصادر لصالح الطلاب وتقرر الموافقة على نقلهم إلى 4 جامعات وفق رغبات الطلاب، على أن يتم عمل كورسات مكثفة لهم لإكمال دراستهم حتى يلحقوا بزملاؤهم.

"الأعلى للجامعات": تنفيذ حكم توزيع طلاب "أسنان دمنهور" على 4 جامعات