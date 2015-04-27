ضبط 27 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء فى حملة بالمنوفية

أعلن المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين بالمنوفية، عن قيام حملة تفتيشية لضبط الحالة التموينية وإحكام وتشديد الرقابة على الأسواق بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد المدير المسئول عن مخبز بلدى بناحية القناطرين مركز أشمون، وذلك لتصرفه فى عدد 27 شيكارة دقيق بلدى استخراج 82%، ومحضر ضد المدير المسئول عن الجمعية الشرعية، وذلك لاستيلائه على عدد 1750 رغيفا من رصيد ماكينة الصرف الخاصة بالمخبز وعليه سداد مبلغ 448 جنيها، ومحضر ضد صاحب محل أعلاف بناحية بابل مركز تلا لحيازته وعرضه للبيع مستخلص بذرة قطن بروتين غير مدون عليها تاريخ الإنتاج وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الشراء، وتم التحفظ على عدد 120 كيلو بذرة قطن وعدد 5 كيلو أرز.

كما أسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد صاحبة محل حبوب وأعلاف بناحية بابل مركز تلا، وذلك لحيازتها وعرضها للبيع "علف نباتى" 100% غير مدون عليه تاريخ الإنتاج، ومحضر ضد صاحب محل حدايد وبويات، وذلك لحيازته وعرضه للبيع طلاء منتهى الصلاحية، وتم التحفظ على عدد 3 علب طلاء منتهية الصلاحية، ومحضر ضد صاحبة محل بقالة بناحية بندر تلا وذلك لحيازتها وعرضها للبيع زيت طعام مجهول المصدر، وتم التحفظ على جركن زيت نباتى زنة 16 كيلو جراما مجهول المصدر، ومحضر ضد صاحب محل بقالة بناحية سماليج مركز تلا، وذلك لحيازته وعرضه للبيع سلعا غذائية منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على أكياس شيبسى وكاراتيه منتهى الصلاحية.

وأضاف مدير مديرية التموين أنه تم تحرير محضر ضد المدير المسئول عن مخزن الجوهرة بناحية سماليج مركز تلا، وذلك لمخالفته بممارسة النشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم التحفظ على عدد 100 كرتونة سناكس، ومحضر ضد صاحب محل مبيدات زراعية بمركز تلا، وذلك لحيازته مبيدات زراعية محظور تداولها.

وتم تحرير مخالفة ضد مطحن قويسنا لإنتاجه شكائر دقيق بلدى استخراج 82% ناقص الوزن بمقدار 300 جرام فى الشيكارة الواحدة زنة 50 كيلو جراما، ومحضر ضد اثنين من المواطنين لحيازتهما وتجميعهما دقيق بلدى مدعم استخراج 82% والمخصص بالاستخدام فى المخابز البلدية وإدارتهما نشاط مخبز بلدى بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم التحفظ على عدد 100 شيكارة دقيق بلدى .

تأتى هذه الحملات الرقابية فى إطار ضبط المخالفات والحد من انتشار السلع المغشوشة واستغلال المواطنين.