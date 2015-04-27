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محافظة القليوبية تعتمد 18مليون جنيه لمقاولين مشروعات الإسكان الاجتماعى

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محافظة القليوبية تعتمد 18مليون جنيه لمقاولين مشروعات الإسكان الاجتماعى محافظة القليوبية تعتمد 18مليون جنيه لمقاولين مشروعات الإسكان الاجتماعى
اعتمد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، 18 مليون جنيه كسلفة لمديرية الإسكان بالمحافظة، وذلك لصرف دفعات مالية للمقاولين القائمين على تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى على مستوى المحافظة.

من جانبه، قال المهندس صبرى خربوش وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، فى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، صرف الدفعات أنهت أزمة كبيرة مع المقاولون اللذين هددوا بعدم استكمال المشروعات فى موعدها، مشيرا إلى أن عددهم نحو 12 مقاول وأن الصرف يتم حسب أولوية تقديم المستخلصات وسداد التأمينات لتكون الدفعة جاهزة للصرف.

وأكد المهندس صبرى خربوش وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة استمرار العمل فى مشروعات الاسكان الاجتماعى بالمحافظة، وهى عبارة عن 33 عمارة تضم 792 وحدة سكنية.

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