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حرس الحدود يحبط محاولة تهريب 5 أطنان بانجو داخل مركب صيد فى سفاجا

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حرس الحدود يحبط محاولة تهريب 5 أطنان بانجو داخل مركب صيد فى سفاجا حرس الحدود يحبط محاولة تهريب 5 أطنان بانجو داخل مركب صيد فى سفاجا
ضبطت إحدى دوريات قوات حرس الحدود جنوب مدينة سفاجا، إحدى مراكب الصيد بداخلها كمية كبيرة من الأجولة المملوءة بنبات البانجو المخدر، تم تسليم الكمية لقسم الشرطة، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات برئاسة المستشار وليد هارون مدير نيابة سفاجا.

وكانت إحدى دوريات قوات حرس الحدود بمدينة سفاجا، تقوم بتمشيط شواطئ جنوب المدينة، ورصدت إحدى فلوكات الصيد، دون وجود صيادين، وبتفتيشها عثر بداخلها على كمية من الأجولة، بداخلها نبات البانجو المخدر، قدرت بــ5 أطنان من البانجو المخدر دون وجود متهمين، تم تحرير المحضر وتسليم الكمية لقسم الشرطة وإخطار النيابة العامة، التى طالبت تحريات مخابرات حرس الحدود حول الواقعة .

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