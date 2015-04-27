"زراعة" الشرقية: إجمالى توريد القمح 58295 طنا يعادل بما يعادل 388274 أردبا

أكد المهندس علاء عفيفى مدير عام مديرية الزراعة بالشرقية، أن المديرية تقوم بالمتابعة الميدانية المستمرة للشون ومواجهة أى مشاكل تعيق عملية التوريد والعمل على حلها فورا.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" صباح اليوم الاثنين، أن عددا من الجهات المعنية تتابع الموقف والتوريد، وأن المهندس محمد أمين مدير إدارة التسويق بمديرية الزراعة ومندوبى الزراعة بالشون ومديرية التموين متمثلة فى المهندس حمدى الشربينى وكيل وزارة التموين بالشرقية ورئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى ورؤساء المجالس والمدن والوحدات المحلية بالشرقية يقومون بتسهيلات وحلول لأى مشكلة تطرأ بالشون.

وأوضح مدير مديرية الزراعة بالشرقية، أن المساحة المنزرعة من القمح 416760 فدانا، وما تم حصاده حتى 26/4/2014 هى 39836 فدانا، والكمية التى تم توريدها للشون حتى 26/4/2015 هى كما يلى: المطاحن .. ( 6000 ) طن، بنك التنمية ( 6000 ) طن المصرية، للصوامع ( 43295 ) طنا، الهيئات والشركات ( 3000 ) طن، بإجمالى ( 58295 ) طنا، ما يعادل ( 388274 ) أردب زراعة الشرقية، وإجمالى توريد القمح 58295 طنا يعادل 388274 أردبا.

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