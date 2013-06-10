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الصين تؤكد الإصابة رقم 131 بأنفلونزا "إتش7 إن9" منهم 40 حالة وفاة

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الصين تؤكد الإصابة رقم 131 بأنفلونزا "إتش7 إن9" منهم 40 حالة وفاة الصين تؤكد الإصابة رقم 131 بأنفلونزا "إتش7 إن9" منهم 40 حالة وفاة

أعلنت السلطات الصحية فى الصين مساء اليوم الأحد، أنه تم رصد 131 حالة إصابة بأنفلونزا الطيور "إتش7 إن9" حتى الآن فى البر الرئيسى الصينى، من بينهم 39 انتهت بالوفاة وحالة وفاة واحدة بتايوان.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة وتنظيم الأسرة فى الصين إنه من الإجمالى، تم خروج 78 مريضا من المستشفيات بعد تلقى الرعاية الطبية، حيث يتلقى العدد المتبقى من المصابين الرعاية الطبية فى المستشفيات، وكافة الحالات منعزلة ولا إشارة على انتقال العدوى بين البشر.

وأوضحت اللجنة أن 7 مناطق إقليمية، من بينها جيانغسو وتشجيانغ وانهوى، أنهت حالة الاستجابة الطارئة للفيروس.

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