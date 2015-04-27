أخبار عاجلة

نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. انطلاق فعاليات المؤتمر العلمى الأول بمتحف السويس القومى

Google+ Print
افتتح صباح اليوم اللواء العربى السروى، محافظ السويس، يرافقه الدكتور مصطفى أمين، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، نائبا عن وزير الآثار، والدكتور حاتم عبد الجواد، باحث بقناة السويس، ممثلا عن الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة، فعاليات المؤتمر العلمى الأول الذى يقيمه متحف السويس القومى تحت عنوان (مشروع محور قناة السويس الجديدة ومستقبل السياحة الثقافية فى مدن القناة وسيناء "الواقع والتطلعات") وسيستمر لمدة 4 أيام.

بدء فعاليات المؤتمر بعرض فيلم توثيقى عن تاريخ القناة منذ فكرة الإنشاء حتى تنفيذها والتوسعات ومشروع القناة الجديدة وتنفيذه.

قال الحضور فى كلماتهم إن عقد المؤتمر فى هذا التوقيت الهام يهدف إلى تقديم الرؤى العلمية والأكاديمية لإعادة رسم خريطة التنمية السياحية الشاملة لمدن القناة وسيناء بالتوازى مع قرب انتهاء أعمال الحفر بمشروع محور قناة السويس الجديدة والذى سيعيد تشكيلها كلية بناء على الدراسات التى تؤكد أن المشروع سيكون له تأثير اقتصادى مباشر على مجال السياحة ليس على مستوى مدن القناة فقط بل يمتد ليشمل بأكملها، وأن محاور المؤتمر ستشمل تقديم كافة الرؤى التى تهتم بالسياحة على جميع محاورها "الثقافية – الدينية – الاقتصادية– الشاطئية – الترانزيت" والتى تتناسب وطبيعة الموقع ومشروعات التنمية الاقتصادية المتوقعة بحيث يتم تلبية طلبات جميع الأذواق.

كما أفاد مسئولو المتحف أن "المتحدثين فى هذه المحاور من الأكاديميين بوزارة الآثار وعدد من الجامعات المصرية من المتخصصين فى الآثار والإرشاد السياحى وكذا عدد من الأكاديميين بهيئة قناة السويس، وأن الدراسات المقدمة ستدور حول محور رئيس هو كيفية إعداد المواقع الأثرية من مختلف العصور التاريخية على امتداد قناة السويس للزيارة بتجهيزها، وإعادة تأهيلها وفتحها للزيارة من خلال التطبيقات العلمية فى إدارة المواقع الأثرية.

من جانبه قال الدكتور السيد البنا، مدير عام متحف السويس ومقرر المؤتمر، إن المؤتمر تم التحضير له منذ عدة أشهر من خلال فريق عمل من متحف السويس ومنطقة آثار السويس وشمال سيناء، وكذا عدد من الزملاء بقطاع المتاحف والمعرض التاريخى لهيئة قناة السويس.

وأضاف أنه يتمنى أن يحظى المؤتمر بالدعم الجيد من جميع أجهزة الدولة ليبرز دور المتاحف كمؤسسات ثقافية فى المشاركة الفعلية فى رسم مستقبل السياحة الثقافية لمصر فى القرن الواحد والعشرين.

محافظ السويس فور وصوله متحف السويس القومى -اليوم السابع -4 -2015
>

محافظ السويس فور وصوله متحف السويس القومى

محافظ السويس والدكتور مصطفى أمين -اليوم السابع -4 -2015
>

محافظ السويس والدكتور مصطفى أمين

جانب من الفعاليات -اليوم السابع -4 -2015
>

جانب من الفعاليات

المحافظ وممثل وزير الآثار وممثل قناة السويس -اليوم السابع -4 -2015
>

المحافظ وممثل وزير الآثار وممثل قناة السويس

جانب من الحضور -اليوم السابع -4 -2015
>

جانب من الحضور

أثناء عرض فيلم عن قناة السويس -اليوم السابع -4 -2015
>

أثناء عرض فيلم عن قناة السويس


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الطاقة السعودي: مصر تسلمت 4 شحنات بترولية من ''أرامكو''

وزير الطاقة السعودي: مصر تسلمت 4 شحنات بترولية من ''أرامكو''

طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر

طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"