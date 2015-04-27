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جامعة سوهاج تدرس إصدار صحيفة خاصة لطلاب قسم الإعلام

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جامعة سوهاج تدرس إصدار صحيفة خاصة لطلاب قسم الإعلام جامعة سوهاج تدرس إصدار صحيفة خاصة لطلاب قسم الإعلام
أكد الدكتور عادل صادق، المستشار الإعلامى لجامعة سوهاج، أن الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج، وعد بتوفير سبل إصدار صحيفة خاصة بالقسم بعد رفع مذكرة من القسم بالمطالبة بأن يكون هناك إصدار صحفى على الرغم من أن الجامعة تصدر صحيفة ومجلة يحرر غالبية موضوعاتها طلاب القسم وتصدر تحت صيغة جريدة تدريبية طلابية".

وناشد رئيس جامعة سوهاج الطلاب أثناء اللقاء بضرورة إعمال العقل، حيث طالبهم بالبعد عن الأفكار المضللة وذلك بالاجتهاد فى التحصيل الدراسى من أجل مستقبل أفضل لمصر، ويتطلب ذلك أن نعمل بجد واجتهاد.

وأكد رئيس جامعة سوهاج فى لقائه بطلاب قسم الإعلام، على أن استقرار يبدأ من الإعلام، مطالبا إياهم بالتزام المعايير الأخلاقية وإعلاء مسئولياته الأخلاقية فى المجتمع.

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مصر 365

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