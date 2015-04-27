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شيكابالا يختار لـ في الجول – أجمل هدف سجله في حياته.. ' خده على العاصي '

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شيكابالا يختار لـ في الجول – أجمل هدف سجله في حياته.. ' خده على العاصي ' شيكابالا يختار لـ في الجول – أجمل هدف سجله في حياته.. ' خده على العاصي '

اختار محمود عبد الرازق "شيكابالا" النجم السابق للزمالك والذي يسعى للعودة إليه من سبورتنج لشبونة عبر FilGoal.com أجمل هدف سجله في حياته.

ليس الهدف الذي ركض فيه بدفاع الأهلي، وليس الهدف الذي ركض فيه من منتصف الملعب ليسكنه في شباك بتروجيت.

لم يكن الهدف الذي سجله من منتصف الملعب في اتحاد الشرطة هو الأجمل في حياة شيكابالا بحسب اختياره، بل اختار الفهد الأسمر هدفا سجله في مرمى أحمد الشناوي.

الشناوي كان حارسا للمصري البورسعيدي حين لعب شيكابالا مع الزمالك بالقميص الأخضر.

شيكابالا راوغ في تلك المباراة أسامة العزب، ثم وضع جسده أمام الخط الخلفي للمصري البورسعيدي وبلمسة واحدة وضع الكرة من فوق رأس الشناوي.

يقول شيكا لـFilGoal.com: "هذا الهدف في الشناوي ربما الأجمل في حياتي. لازلت أذكره جيدا أكثر من أي هدف أخر".

صاحب الهدف تعليقا من كابتن محمود بكر، الذي قال عن مراوغة شيكا لأسامة العزب "خده على العاصي. وقلتلكم هيجيب جول شراب".

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