فيديو - الأهلي ضد المعلم.. المواجهة الثالثة بعد نهائي الكأس ورأسية تريكة الإفريقية

يستضيف الأهلي نادي المقاولون العرب يوم الإثنين في مسابقة الدوري المصري الممتاز ويخوض مواجهة جديدة أمام المعلم حسن شحاتة بعد نهائي كأس مصر 2004 ومباراة القمة أمام الزمالك عام 2012.

يستقبل الأهلي نادي المقاولون وعينه على نقاط المباراة الثلاث من أجل الاستمرار في مطاردة متصدري البطولة المصرية الزمالك وإنبي.. إذ يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 56 نقطة خلف النادي البترولي بأربع نقاط وعلى بعد 8 نقاط من قمة الترتيب التي يحتلها الفارس الأبيض.

وستكون المواجهة هي الثالثة للأهلي أمام المعلم حسن شحاتة، والأولى في مسابقة الدوري.. وهو لقاء مكرر للمباراة التاريخية في نهائي كأس مصر 2004 بين الأهلي والمقاولون والتي حسمها مدرب منتخب مصر السابق لصالح فريقه الذي كان ينشط في الدرجة الثانية آنذاك.

نهائي 2004

بعدما نجح المقاولون العرب، وهو ينافس في الدرجة الثانية وقتها، في تخطي المنصورة، الترسانة والإسماعيلي على التوالي في طريقه نحو نهائي كأس مصر عام 2004، ضرب موعدا في النهائي مع حامل اللقب، الأهلي.

تقدم الأهلي في الدقيقة 35 عن طريق محمد جودة، تعادل بعدها بثلاث دقائق روبرت أوكوري للمقاولون.. ولكن بلغت المباراة قمة الإثارة مع دقائقها العشر الأخيرة.

أصيب حارس الأهلي أمير عبد الحميد ولم يستطع استكمال المباراة في الدقيقة 80 بعد استنفاذ الفريق تبديلاته الثلاث، فقرر جوزيه أن يحل شادي محمد بدلا منه كحارسا للعرين الأحمر.

في الدقيقة 86 أتيحت فرصة إنهاء المباراة للأهلي بحصوله على ركلة جزاء أهدرها محمد جودة وطرد بعدها بدقيقة لاعب المقاولون علاء عبد الغني لتتساوى الكفتان 10 مقابل 10.

المباراة كانت في طريقها للأشواط الإضافية، لكن في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، شن المقاولون هجوما مرتدا من الجهة اليسرى، ومن كرة عرضية وخروج خاطيء لشادي محمد سجل محمد علي هدف الفوز برأسية ليمنح فريقه المقاولون لقب البطولة.

القمة الإفريقية

المباراة الثانية للمعلم في مواجهة الأهلي كانت في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا عام 2012 حين التقى الفريقان على استاد الكلية الحربية يوم 22 يوليو.

استطاع النجم محمد أبو تريكة حسم المواجهة برأسية في الدقيقة 77 غالط بها الحارس عبد الواحد السيد وتقدم شحاتة باستقالته لمجلس إدارة نادي الزمالك بعد المباراة بأربعة أيام.