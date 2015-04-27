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من المران - فيريرا يركز على الجانب النفسي للاعبي الزمالك بسبب القلق من الفتح

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من المران - فيريرا يركز على الجانب النفسي للاعبي الزمالك بسبب القلق من الفتح من المران - فيريرا يركز على الجانب النفسي للاعبي الزمالك بسبب القلق من الفتح

يخوض الزمالك مباراة حرس الحدود في الجولة الـ27 من الدوري، قبل السفر إلى المغرب للعب أمام الفتح الرباطي في كأس الكونفدرالية، فكيف استعد لهذا المواجهة؟

ويلعب الزمالك اليوم الاثنين أمام الحرس في الإسكندرية، قبل مواجهة الفتح يوم 3 مايو.

كان واضحا أن فيريرا ركز على الجانب النفسي مع اللاعبين في المران الأخير قبل السفر للإسكندرية، بعدما شعر بوجود قلق داخل الصفوف من مباراة الفتح الرباطي في المغرب.

المدرب البرتغالي المخضرم نقل إلى اللاعبين ضرورة التركيز على مباراة حرس الحدود أولا، خاصة أن المباراة في الإسكندرية.

وتحدث فيريرا إلى لاعبي الزمالك وأخبرهم بأنه لا يفرق بين مباراة الحرس في الدوري ومباراة الفتح في الكونفدرالية، مشيرا إلى أن الأولى حاسمة في مشوار الدوري.

طالب فيريرا اللاعبين بتحقيق الفوز على الحرس من أجل الاقتراب أكثر من درع الدوري، قبل التفكير في مباراة الفتح.

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