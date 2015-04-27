من المران - تعليمات خاصة من فيريرا لهجوم الزمالك.. وحيرة في الوسط

يلعب الزمالك أمام حرس الحدود اليوم الاثنين في الدوري بنفس معطيات مباراته السابقة أمام الاتحاد السكندري تقريبا، مع استمرار الغيابات.

يستمر غياب أيمن حفني وأحمد دويدار وحمادة طلبة، وينضم إليهم حازم إمام الذي لم يشارك أمام الاتحاد ولعب بدلا منه عمر جابر.

وأظهر المران الأخير للزمالك قبل السفر إلى الإسكندرية، ملامح التشكيل الذي سيبدأ به جوزفالدو فيريرا بشكل كبير.

أبدى فيريرا إعجابه بأداء أحمد سمير الظهير الأيسر هجوميا في مواجهة الاتحاد، خاصة أنه ولأول مرة امتلك الزمالك جبهة يسرى ترسل عرضيات بعدما كان أغلب الاعتماد على جبهة حازم إمام وعمر جابر.

فيريرا كان معجبا بالأدوار الدفاعية لحمادة طلبة على الجانب الأيسر، ولكن بإصابته والاعتماد على سمير. طلب من إبراهيم صلاح تغطية الظهير الشاب أثناء تقدمه للمشاركة في الهجوم.

ولايزال فيريرا يفاضل بين طارق حامد وأحمد توفيق لإشراك أحدهما مع إبراهيم صلاح، خاصة أن الأول ظهر بشكل جيد بعدما شارك كبديل أمام سموحة ووصفه المدرب البرتغال بـ"البطل".

حيرة فيريرا جاءت من إجادة طارق حامد للأدوار الدفاعية، في حين يساهم توفيق هجوميا أكثر من اللاعب القادم من سموحة.

فيما يبدو أن معروف يوسف سيحافظ على موقعه على حساب مصطفى فتحي.

وهجوميا، استقر فيريرا بشكل كبير على الاعتماد على الثنائي خالد قمر وباسم مرسي أساسيا ونقل إعجابه بالأداء أمام الاتحاد، ولكن لديه ملاحظات.

المدرب البرتغالي طالب قمر ومرسي بالتحرك أكثر بدون كرة من أجل فتح مساحات أكبر في دفاعات الخصم.