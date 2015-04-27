سائقو الخط الثالث للمترو يرفضون فض الإضراب قبل تحقيق مطالبهم

رفض ساقو الخط الثالث للمترو فض إضرابهم قبل تحقيق مطالبهم، والخاصة بتوفير الحماية اللازمة، أثناء عملهم ومعالجة المشاكل الفنية الموجودة بالقطارات، وعدم تحميل زميلهم "أحمد حمزة" مسئولية تصادم قطار العباسية، على حد قولهم.



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تقطيع العربتين الأولى والثانية بقطار العباسية إلى أجزاء طائرة

وواصل السائقون إضرابهم متجمعين بالصالة الرئيسية بمحطة العباسية، ممتنعين عن العمل، فيما ما زالت حركة قطارات الخط الثالث متوقفة بالكامل.



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عملية تقطيع العربتين الأولى والثانية بقطار العباسية من أجل إخرجهم من النفق

وتتواصل حالياً عملية تقطيع العربتين، الأولى والثانية، بقطار العباسية إلى أجزاء طائرة من اجل إخرجهما من نفق محطة العباسية بعد تعذر إخراجهما.



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جانب من عملية تقطيع مترو العباسية من أجل إخراجه من النفق

وقال مصدر مسئول بشركة المترو، إن حركة قطارات الخط الثالث كان مقررا لها العودة ابتداء من صباح اليوم، من العتبة حتى عبده باشا، ومن أرض المعارض حتى محطة الأهرام بمصر الجديدة، إلا أن الحركة لن تعود بسبب إضراب السائقين.



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أجزاء المترو التى تم تقطيعها من أجل إخراجها من نفق العباسية



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عجلات القطار بعد فصلها من الجسم تمهيداً لإخراجها من النفق



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العمال مستمرون بتقطيع العربة الأولى والثانية بمترو العباسية المصطدم أمس



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العربة الأولى من قطار مترو العباسية بعد حادث أمس



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جانب من أعمال تقطيع سيارات المترو حتى يم إخراجها من نفق العباسية



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المهندسون والعمال يواصلون تقطيع عربات مترو العباسية



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أجزاء من العربة الأولى والثانية من مترو العباسية بعد تقطيعها لإخراجها من النفق



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أجزاء المترو بعد تقطيعها لسهولة إخراجها من نفق العباسية



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تقطيع العربة الأولى والثانية من مترو العباسية بعد حادث أمس

توقف حركة مترو العباسية بسبب إضراب السائقين للمطالبة بتأمين القطارات

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