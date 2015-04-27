جهاز حماية المستهلك يحذر التجار من رفع أسعار عبوات مياه الشرب

حذر رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب التجار والموزعين الذين يقومون برفع أسعار عبوات مياه الشرب في بعض المناطق استغلالا للشائعات الخاصة بتلوث مياه النيل بعد حادث غرق الفوسفات في مياه النيل والتى أثارت مخاوف العديد من المواطنين من تلوث المياه، لافتا إلى أنه لن يتم التهاون مع أى شخص يقوم بالتلاعب فى الأسعار وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك إنه تم رصد بعض الأكشاك والبقالين الذين قاموا بالبيع بأسعار أعلى، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة شركات المياه لرفع حصة أي موزع من شأنه أن يقوم ببيع عبوات المياه بأسعار أعلى من المتفق عليها.

وأضاف اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أنه حتى الآن لم يصل للخط الساخن 19588 المخصص للشكاوى أي شكاوى من المواطنين عن سوء جودة المياه، مؤكدا استمرار حملات الأجهزة الرقابية على الأسواق لمنع حدوث أي تجاوزات ورفع في الأسعار غير مبررة.

يذكر أنه تم رصد ارتفاع أسعار المياه المعدنية في بعض الأحياء والمحافظات بواقع ٥٠ قرشا للتر الواحد.

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