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"القابضة لمياه الشرب": عودة تشغيل المحطات المتوقفة بالبحيرة والإسكندرية

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"القابضة لمياه الشرب": عودة تشغيل المحطات المتوقفة بالبحيرة والإسكندرية "القابضة لمياه الشرب": عودة تشغيل المحطات المتوقفة بالبحيرة والإسكندرية
أكد العميد محى الصيرفى، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم تشغيل كافة محطات المياه المتوقفة بمحافظتى البحيرة والإسكندرية، وذلك بعد ورود تقرير وزارة الصحة وتأكيده على أن كافة العينات التى تم سحبها جيدة وصالحة للاستخدام.

وأضاف العميد محى الصيرفى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم الاستعانة بسيارت شفط من وزارة البترول، وذلك لشفط الغاز بالترعة التى تغذى 6 محطات بالبحيرة والإسكندرية، لافتا إلى أنه بمجرد وصول الغاز للترعة، تم إيقاف المحطات ووضع مواد حاجبة للمواد البترولية على مآخذ محطات المياه.

وأشار إلى أن تقرير وزارة الصحة وصل للشركة صباح اليوم، وأكد صلاحية المياه وعدم تأثرها بالغاز، وأوصى بضرورة إعادة تشغيل محطات المياه، مضيفًا: تشغيل المحطات مرة أخرى ورفع عينات جديدة بعد عودة المحطات للخدمة.

وبما يتعلق بمحافظة قنا والفوسفات، أكد المتحدث باسم الشركة القابضه لمياه الشرب، أنه تم الانتهاء من رفع الفوسفات من نهر النيل، مشيرا إلى أن المياه لن تتأثر بالفوسفات، والدليل على ذلك عدم تسمم الأسماك وخاصة الأسماك الصغيرة.


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